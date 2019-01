''Закрий свою пельку'': МакГрегор брутально відповів відомому тренеру

Екс-чемпіон UFC у легкій і напівлегкій вазі ірландський боєць Конор МакГрегор вибухнув гнівною заявою на адресу тренера Фіраса Захабі.

Захабі є наставником володаря титулу UFC у двох дивізіонах Жоржа Сен-П'єра і нещодавно заявив, що чемпіон у напівлегкій вазі Макс Холлоуей без проблем поб'є МакГрегора в пізніх раундах у матчі-реванші, оскільки Конор уже не може фізично витримувати увесь бій.

"Гей, Фірас. Хлопчина боїться битися сам. Припини говорити про мене так, ніби ти мене знаєш, придурку. Скільки тобі років? Чому не зробиш цього сам? Чи не здатний? Ти живеш у гуртожитку і заробляєш на життя своїм секундоміром. Закрий свою пельку, малюче", — написав Макгрегор у Twitter.

Hey firaz. Young man afraid to get in and fight, himself. Stop talking about me like you know me, you twerp.

You are what age? Why are not in there yourself? Are you not up to it?

You rent dorms and hit a clock for a living.

Shut your pie, kid.