МоваЯзык
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Інші види спорту

''Закрий свою пельку'': МакГрегор брутально відповів відомому тренеру

1.4тЧитати матеріал російською

Екс-чемпіон UFC у легкій і напівлегкій вазі ірландський боєць Конор МакГрегор вибухнув гнівною заявою на адресу тренера Фіраса Захабі.

Захабі є наставником володаря титулу UFC у двох дивізіонах Жоржа Сен-П'єра і нещодавно заявив, що чемпіон у напівлегкій вазі Макс Холлоуей без проблем поб'є МакГрегора в пізніх раундах у матчі-реванші, оскільки Конор уже не може фізично витримувати увесь бій.

Конор МакГрегор

Конор МакГрегор

"Гей, Фірас. Хлопчина боїться битися сам. Припини говорити про мене так, ніби ти мене знаєш, придурку. Скільки тобі років? Чому не зробиш цього сам? Чи не здатний? Ти живеш у гуртожитку і заробляєш на життя своїм секундоміром. Закрий свою пельку, малюче", — написав Макгрегор у Twitter.

Новини
Друзі за нещастям: Хабіб і МакГрегор пішли на несподіваний крок

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конор МакГрегор назвав найбажанішого суперника для першого поєдинку в 2019 році.

На своїй сторінці в соціальній мережі Twitter ірландець викликав на бій японця Теншіну Нацукаву, який 31 грудня програв легендарному Флойду Мейвезеру.

Читайте всі новини по темі "UFC" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
UFC
Особа
Конор МакГрегор
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги