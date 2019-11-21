Загрожує звільнення: брата Хабіба усунули з UFC на півроку

Двоюрідний брат чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова – Абубакар Нурмагомедов – отримав максимальне за тривалістю відсторонення від боїв в UFC за медичними показаннями.

Хабіб Нурмагомедов і Абубакар Нурмагомедов sport-nation.net

Російський боєць пропустить півроку після бою з німцем Давидом Завадою, якому Нурмагомедов програв на турнірі UFC Fight Night 163 в Москві. За інформацією mmafighting.com, брат Хабіба пошкодив в цьому бою лівий лікоть.

Крім того, його друга поспіль поразка в UFC стане для нього останньою у цій організації, заявив тренер Абдулманап Нурмагомедов, який є батьком і наставником Хабіба. У поєдинку 9 листопада Абубакар програв через порушення дисципліни, зазначив коуч.

"Це його помилка. Він шкодує про це. Абубакар був впевнений, що виграє, але вийшло зовсім інакше. Він не зовсім дружить з дисципліною. Але UFC ж не терпить цього. Наступна поразка – вилетить, питання закриється. Хоче битися, значить буде важко працювати", – додав фахівець в коментарі ТАСС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Абубакар Нурмагомедов програв німцю Давиду Заваді задушливим прийомом в першому раунді. Це був дебютний бій росіянина в UFС.

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