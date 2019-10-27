Задушений боєць напав на суддю замість суперника - опубліковано відео

На турнірі зі змішаних єдиноборств Bellator 232, який відбувся в американському Анкасвілле, стався курйозний інцидент.

Місцевий боєць Маркус Сурін після поразки від співвітчизника Девіна Пауелла атакував рефері поєдинку, який зупинив бій.

Пауелл переміг задушливим прийомом і готувався святкувати перемогу, але суперник отямився і раптово напав на рефері, схопивши його ногу.

38-річний американець зазнав другої поразки у професійній кар'єрі.

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Нагадаємо, що не так давно на одному з турнірів в Південній Америці суддя хвилину дивився, як помирає боєць

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