Головна Новини
27 жовтня • оновлено в 15:03
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Задушений боєць напав на суддю замість суперника - опубліковано відео

1.8т Читати матеріал російською

На турнірі зі змішаних єдиноборств Bellator 232, який відбувся в американському Анкасвілле, стався курйозний інцидент.

Місцевий боєць Маркус Сурін після поразки від співвітчизника Девіна Пауелла атакував рефері поєдинку, який зупинив бій.

Пауелл переміг задушливим прийомом і готувався святкувати перемогу, але суперник отямився і раптово напав на рефері, схопивши його ногу.

38-річний американець зазнав другої поразки у професійній кар'єрі.

Новини
Рефері в Криму задушив українського бійця після нокауту

Нагадаємо, що не так давно на одному з турнірів в Південній Америці суддя хвилину дивився, як помирає боєць

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Bellator" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Bellator
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
5
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel