Забiт - Каттар: онлайн відеотрансляція UFC в Москві

9 листопада в Москві пройде третій російський турнір UFC в історії. Забiт Магомедшаріпов зустрінеться з Келвіном Каттаром.

Крім того, Олександр Волков поб'ється зі скандальним Грегом Харді, а ще в промоції дебютував двоюрідний брат Хабіба – Абубакар.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам пряму трансляцію турніру UFC Fight Night 163

Як повідомляв OBOZREVATEL 7 вересня Нурмагомедов повторно захистив пояс чемпіона, здолавши в третьому раунді задушливим прийомом Дастіна Пор'є.

Відзначимо, що після зустрічі дагестанець знову, як і в бою з Макгрегором, вистрибнув з сітки, що оточував октагон.

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