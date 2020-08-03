За сценарієм: Кокляєв зробив зізнання про бій із Ємельяненком

Російський паверліфтер Михайло Кокляєв зізнався, що його поєдинок проти Олександра Емельяненка, який закінчився нокаутом у першому раунді, мав пройти за іншим сценарієм.

"Наш бій мав відбутися трошки за іншим сценарієм, і Саня його вкоротив. Установка була така, що ми повинні були працювати до четвертого раунду, не вбиваючи один одного. Сьогодні я кажу те, що носив у собі з грудня 2019 року. У нашому бою все повинно було трапитися красиво, у Саші ще вистачило совісті мене сильно не добивати, коли я був у стоячому нокдауні. Перед нами було завдання зробити хороший бій і дожити до четвертого раунду. Не буду говорити, ким воно було поставлене, нехай люди здогадуються", – цитує слова Кокляєва видання Спорт-Експрес.

Нагадаємо, що в останньому своєму бою Ємельяненко-молодший розгромно поступився Магомеду Ісмаїлову на турнірі ACA 107 в Сочі. Він був нокаутований у третій п'ятихвилинці поєдинку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр не зміг самостійно зайти в літак після бою з Ісмаїловим.