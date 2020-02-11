За Беленюка: український борець здобув фантастичну перемогу у фіналі чемпіонату Європи

Український борець греко-римського стилю Семен Новіков завоював золоту медаль на чемпіонаті Європи, який проходить у Римі, у ваговій категорії до 87 кілограмів.

Для 23-річного українського спортсмена цей ЧЄ став першим у кар'єрі на дорослому рівні. За "золото" Новіков боровся з угорцем Льорінзом, якого переміг із рахунком 7:1.

Семен Новіков UWW

До цього в 1/8 фіналу Новіков достроково переміг іспанця Гаске Фреснеду з рахунком 9:0 – для дострокової перемоги потрібен розрив у 8 балів, або потрібно утримати суперника на лопатках. В 1/4 українець виграв у турка Матехена Басара з рахунком 7:2, а в півфіналі на останніх секундах переміг російського спортсмена Олександра Комарова – 6:3.

Відзначимо, що до цього на дорослих чемпіонатах Європи та світу Україну у ваговій категорії до 87 кілограмів представляв срібний призер Олімпіади-2016 в Ріо, депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк.

Крім того, для України на цьому чемпіонаті Європи бронзову медаль завоював Ленур Тіміров (вагова категорія до 63 кг).

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