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12 лютого • оновлено в 03:03
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За Беленюка: український борець здобув фантастичну перемогу у фіналі чемпіонату Європи

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Український борець греко-римського стилю Семен Новіков завоював золоту медаль на чемпіонаті Європи, який проходить у Римі, у ваговій категорії до 87 кілограмів.

Для 23-річного українського спортсмена цей ЧЄ став першим у кар'єрі на дорослому рівні. За "золото" Новіков боровся з угорцем Льорінзом, якого переміг із рахунком 7:1.

Семен Новіков

Семен Новіков

UWW

До цього в 1/8 фіналу Новіков достроково переміг іспанця Гаске Фреснеду з рахунком 9:0 – для дострокової перемоги потрібен розрив у 8 балів, або потрібно утримати суперника на лопатках. В 1/4 українець виграв у турка Матехена Басара з рахунком 7:2, а в півфіналі на останніх секундах переміг російського спортсмена Олександра Комарова – 6:3.

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Стало відомо, як Беленюк поєднує спорт і Раду

Відзначимо, що до цього на дорослих чемпіонатах Європи та світу Україну у ваговій категорії до 87 кілограмів представляв срібний призер Олімпіади-2016 в Ріо, депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк.

Крім того, для України на цьому чемпіонаті Європи бронзову медаль завоював Ленур Тіміров (вагова категорія до 63 кг).

Як повідомляв OBOZREVATEL, повним тріумфом України завершився престижний турнір з легкої атлетики в Словаччині – три українські спортсменки посіли весь п'єдестал пошани.

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Читайте всі новини по темі "Греко-римська боротьба" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
Греко-римська боротьба
Місце
Італія Рим
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