З усього розмаху: російська лижниця здійснила свинський вчинок на Кубку світу

Російська спортсменка Юлія Белорукова відзначилася мерзенним вчинком під час спринтерської гонки заключного етапу Кубка світу в канадському Квебеку.

Наздогнавши свою суперницю шведку Фріду Карлссон на трасі, лижниця з РФ з розмаху вдарила конкурентку палицею.

Белорукова намагалася обійти шведську спортсменку, проте так закривала їй можливості для маневру. У росіянки здали нерви, і вона вирішила помститися своїй суперниці. Витівка Белорукової потрапила в кадр трансляції. Російську спортсменку тут же дискваліфікували.

Представники федерації РФ вже подали протест на відсторонення Белорукова.

Юлія Белорукова і Фріда Карлссон

Перемогу в гонці здобула шведка Стіна Нільссон. Срібло та бронза змагань дісталися її співвітчизницям Майї Дальквіст і Йонне Сундлінг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіянин Сергій Устюгов напав на норвезького лижника Йоханнеса Клебо після спринту чемпіонату світу в австрійському Зефельд. Після фінішу спортсмен з РФ почав з'ясовувати стосунки з суперником і штовхнув його.

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