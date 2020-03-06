З пакетами на головах: з'явилися нові дані про смерть українських шахістів у Москві

Загиблих у Москві українських шахістів 27-річного Станіслава Богдановича і 18-річну Олександру Вернигору, які померли від звеселяючого газу, знайшли з пакетами на головах.

Про це повідомляє інформагентство ТАСС. Їхні тіла були знайдені батьком Вернигори по приходу додому на заході міста на вулиці Кастанаєвській. Ознак насильницької смерті виявлено не було.

Станіслав Богданович і Олександра Вернигора УНІАН

Відзначимо, що 18-річна дівчина вчилася в МДУ та була професійною шахісткою, займаючи 1861-е місце в міжнародному рейтингу ФІДЕ. Її хлопець був гросмейстером з шахів і ставав чемпіоном України зі швидких шахів у 2013 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Станіслав Богданович потрапив у базу "Миротворець" за те, що в інтернет-матчі між збірними України і Росії з шахів зіграв за росіян.

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