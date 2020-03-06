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6 березня • оновлено в 10:46
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З пакетами на головах: з'явилися нові дані про смерть українських шахістів у Москві

6.1т
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Загиблих у Москві українських шахістів 27-річного Станіслава Богдановича і 18-річну Олександру Вернигору, які померли від звеселяючого газу, знайшли з пакетами на головах.

Про це повідомляє інформагентство ТАСС. Їхні тіла були знайдені батьком Вернигори по приходу додому на заході міста на вулиці Кастанаєвській. Ознак насильницької смерті виявлено не було.

Станіслав Богданович і Олександра Вернигора

Станіслав Богданович і Олександра Вернигора

УНІАН

Відзначимо, що 18-річна дівчина вчилася в МДУ та була професійною шахісткою, займаючи 1861-е місце в міжнародному рейтингу ФІДЕ. Її хлопець був гросмейстером з шахів і ставав чемпіоном України зі швидких шахів у 2013 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Станіслав Богданович потрапив у базу "Миротворець" за те, що в інтернет-матчі між збірними України і Росії з шахів зіграв за росіян.

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Тема
шахи
Місце
Росія Москва
Тег
смерть
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Глущенко Александр
Глущенко Александр
Смерть нашла героев и дегенератов. Учеба в мэгэуу бесследно не проходит.
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Senden Eugene
Senden Eugene
Кажуть, наче гра у шахи розвиває розумові здібності. І впринципі у людей, які грають у неї є певний рівень вмінь до утворення логічних та причинно-наслідкових зв'язків, але очевидно що з цими двома молодими людьми щось точно пішло не так і гра у шахи не врятувала їх від низки найдурніших рішень у своєму житті.
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Ковалёв Иван
Ковалёв Иван
Senden Eugene, как у вас мозг выдерживает столько мовой писать?!.. это же настоящее испытание для сознания.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Видимо от майдана так и не отошли..
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