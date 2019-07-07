ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу

/Інші види спорту

З ноги в голову: чемпіонка UFC перемогла жахливим нокаутом

3.2тЧитати матеріал російською

Бразильська чемпіонка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Аманда Нуньєс (18-4) нокаутом захистила титул в найлегшій вазі в поєдинку з представницею США Холлі Холм (12-5).

Нуньєс - Холм

Нуньєс - Холм

mmajunkie.com

Бій на турнірі UFC 239 завершився в першому ж раунді. На п'ятій хвилині 31-річна Левиця вдало провела атаку з правим хай-кіком в кінці. Удар ногою в голову від Аманди вийшов настільки сильним, що суперниця як підкошена звалилася на ринг.

Нуньєс - Холм

Нуньєс - Холм

mmajunkie.com

Нуньєс - Холм

Нуньєс - Холм

mmajunkie.com

Нуньєс - Холм

Нуньєс - Холм

mmajunkie.com

Нуньєс - Холм

Нуньєс - Холм

mmajunkie.com

OBOZREVATEL пропонує подивитися, як це було.

Новини
Українського боксера відправили в жорсткий нокаут у першому раунді

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що американський боєць змішаних єдиноборств ( MMA ) Хорхе Масвідаль переміг найшвидшим нокаутом в історії UFC.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "UFC" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
UFC
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel