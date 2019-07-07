З ноги в голову: чемпіонка UFC перемогла жахливим нокаутом

Бразильська чемпіонка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Аманда Нуньєс (18-4) нокаутом захистила титул в найлегшій вазі в поєдинку з представницею США Холлі Холм (12-5).
Нуньєс - Холм
mmajunkie.com
Бій на турнірі UFC 239 завершився в першому ж раунді. На п'ятій хвилині 31-річна Левиця вдало провела атаку з правим хай-кіком в кінці. Удар ногою в голову від Аманди вийшов настільки сильним, що суперниця як підкошена звалилася на ринг.
Нуньєс - Холм
mmajunkie.com
Нуньєс - Холм
mmajunkie.com
Нуньєс - Холм
mmajunkie.com
Нуньєс - Холм
mmajunkie.com
OBOZREVATEL пропонує подивитися, як це було.
Amanda Nunes knocks out Holly Holm in R1 # UFC239 pic.twitter.com/5PvOU0I0Jg- World of MMA (@CM_fights) 7 липня 2019 р
Amanda Nunes greates female fighter pic.twitter.com/tDZlxatgex- Gio (@gioperreo) 7 липня 2019 р
La mejor en la historia ??? # UFC239 pic.twitter.com/xLzpDAH8lZ- UFC Espanol (@UFCEspanol) 7 липня 2019 р
Amanda Nunes victory walk (ride?) # UFC239 pic.twitter.com/M6QguWzwzf- Amy Kaplan (@ PhotoAmy33) 7 липня 2019 р
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що американський боєць змішаних єдиноборств ( MMA ) Хорхе Масвідаль переміг найшвидшим нокаутом в історії UFC.
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