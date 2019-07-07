З ноги в голову: чемпіонка UFC перемогла жахливим нокаутом

Бразильська чемпіонка Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Аманда Нуньєс (18-4) нокаутом захистила титул в найлегшій вазі в поєдинку з представницею США Холлі Холм (12-5).

Нуньєс - Холм mmajunkie.com

Бій на турнірі UFC 239 завершився в першому ж раунді. На п'ятій хвилині 31-річна Левиця вдало провела атаку з правим хай-кіком в кінці. Удар ногою в голову від Аманди вийшов настільки сильним, що суперниця як підкошена звалилася на ринг.

Нуньєс - Холм mmajunkie.com

Нуньєс - Холм mmajunkie.com

Нуньєс - Холм mmajunkie.com

Нуньєс - Холм mmajunkie.com

OBOZREVATEL пропонує подивитися, як це було.

Amanda Nunes knocks out Holly Holm in R1 # UFC239 pic.twitter.com/5PvOU0I0Jg - World of MMA (@CM_fights) 7 липня 2019 р

Amanda Nunes greates female fighter pic.twitter.com/tDZlxatgex - Gio (@gioperreo) 7 липня 2019 р

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що американський боєць змішаних єдиноборств ( MMA ) Хорхе Масвідаль переміг найшвидшим нокаутом в історії UFC.

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