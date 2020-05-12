"З користю для тіла": українські чемпіони розповіли про карантин проекту "Breakfast with Champions" від ТМ Parimatch

8 травня в рамках проекту "Breakfast with Champions" від ТМ Parimatch відбулася онлайн-конференція з віце-чемпіонкою світу з легкої атлетики Мариною Бех-Романчук та олімпійським чемпіоном з гімнастики Олегом Верняєвим.

Під час конференції спортсмени поспілкувались із відомим спортивним коментатором Олександром Гливинським та відповіли на запитання вболівальників та представників засобів масової інформації.

Марина та Олег розповіли про непростий період для кожного спортсмена, як вплинули карантинні обмеження на їх життя, розповіли про те, як вони тримають себе в змагальних кондиціях у домашніх умовах та поділилися враженнями щодо перенесення головної спортивної події чотириріччя – Олімпійських Ігор на червень 2021 року.

"Фізична форма дуже важлива у будь-якому випадку для спортсмена. Якщо зараз знайти можливість підтримувати її, то повертатись до тренувань буде набагато простіше. Особисто я перші два тижні взагалі нічого не робив та відпочивав, але згодом організм почав вимагати звичні фізичні навантаження і зараз я намагаюсь проводити цей час із користю для свого тіла. Для гімнастів дуже важко повертати собі фізичні кондиції, але умови зараз для всіх однакові, тому все точно буде добре," - розповів про свій карантинний досвід олімпійський чемпіон 2016 року Олег Верняєв.

Також спортсмен поділився цікавими фактами про підготовку до наступних Олімпійських ігор та своїм ставленням до їх переносу на 2021 рік, розказав коли повернуться змагання з гімнастики міжнародного рівня та оцінив потенціал наших молодих спортсменів, які зможуть гідно представляти Україну на майбутніх змаганнях.

Своїми враженнями від поточних подій у світі спорту поділилася віце-чемпіонка світу Марина Бех-Романчук: "Я дуже розраховувала на цьогорічну Олімпіаду, адже в мене на неї були свої задачі. Окрім спорту ще є родина, якій також дуже важливо приділяти свій час. Карантин звісно вплинув на всі плани, тому доводиться підлаштовуватись. Але я сподіваюсь, що всі змагання скоро повернуться на спортивні арени, а Олімпійські ігри пройдуть у визначені терміни 2021 року, адже кожен спортсмен виснажливо працює для здобуття медалі з Олімпіади."

Крім цього, українська легкоатлетка розказала про свої вподобання до індивідуальних видів спорту та можливості виступати у інших видах спортивної атлетики, а також розповіла про те, звідки брати нові технічні навички та натхнення на досягнення нових спортивних вершин.

"Звісно представники індивідуальних видів спорту відрізняються від командних, навіть у спілкуванні. Від Parimatch хочу Вам подякувати за те, що зайшли нагоду поспілкуватись та дати відповіді на запитання наших глядачів. Наш бренд протягом багатьох років підтримує український спорт і ми розуміємо, що зустрічі із такими спортсменами це чудовий приклад для нашої молоді в контексті прикладу для наслідування та досягнення як спортивних, так і життєвих цілей," – відзначив представник TM Parimatch Вадим Місюра.

Breakfast with Champions – проект TM Parimatch, у рамках якого спортивні журналісти та вболівальники мають можливість неформально поспілкуватися з легендами світового спорту. Гостями проекту стали Конор Макгрегор, Майк Тайсон, Тарас Степаненко, Олександр Зінченко, Юрій Чебан, Олександр Абраменко, Андрій Пятов, Руслан Малиновський, Олександр Караваєв та багато інших.