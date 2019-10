З коліна в голову: бразильський боєць ММА ледь не вбив суперника жорстоким ударом – відео

Бразилець Джонас Біларіньо на прізвисько Швидкість повернувся до MMA після трирічної відсутності й здобув дострокову перемогу над Джуніором Дуарте на турнірі Future FC 9 у Сан-Паулу.

29-річний Біларіньо нокаутував 28-річного суперника шаленим ударом коліном у стрибку на п'ятій хвилині поєдинку, повідомляє "Спорт-Експрес".

After 3 years away, Jonas "Speed" Bilharinho returns to the cage landing one of the craziest flying knees of the year. Wait for it. # FutureMMA9 pic.twitter.com/s0RLS62t9A