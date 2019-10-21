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21 жовтня • оновлено в 17:16
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З коліна в голову: бразильський боєць ММА ледь не вбив суперника жорстоким ударом – відео

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Бразилець Джонас Біларіньо на прізвисько Швидкість повернувся до MMA після трирічної відсутності й здобув дострокову перемогу над Джуніором Дуарте на турнірі Future FC 9 у Сан-Паулу.

29-річний Біларіньо нокаутував 28-річного суперника шаленим ударом коліном у стрибку на п'ятій хвилині поєдинку, повідомляє "Спорт-Експрес".

Бій відбувся у напівлегкій вазі (до 65,8 кг). Тепер на рахунку бразильця сім перемог, одна поразка і одна нічия. У Дуарте дев'ять перемог, три поразки й одна нічия.

Варто зазначити, що Біларіньо відомий тим, що у 2015 році був спаринг-партнером колишнього чемпіона UFC у напівлегкій вазі Жозе Алдо, коли той готувався до бою з Конором МакГрегором. Він випадково зламав Алдо ребро, внаслідок чого поєдинок був перенесений з липня на грудень 2015 року. В підсумку той програв ірландцеві нокаутом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський боєць Даніель Пінеда жорстоким нокаутом вирубив небитого росіянина Мовліда Хайбулаєва за 29 секунд на турнірі ММА в Лас-Вегасі.

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Тема
MMA
Місце
Бразилія Сан-Паулу
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