Головна Новини
20 січня • оновлено в 21:51
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

"З Кивою махався?" Користувачі висміяли Беленюка за "бандитський" імідж у Раді

1.9т
Читати матеріал російською

Дворазовий чемпіон світу із греко-римської боротьби та народний депутат від партії "Слуга народу" Жан Беленюк з'явився на роботі в не зовсім представницькому образі.

Над лівим оком нардепа був наклеєний пластир, що приховував розсічення. Імідж гармонійно доповнювався спортивним костюмом, якому Жан віддав перевагу замість ділового.

Беленюк іронічно підписав фото на своїй сторінці в Instagram: "Сьогодні прилетіла "перша ластівка" після скасування депутатської недоторканності".

Користувачі мережі не змусили себе чекати з колючими коментарями. Так, пост прокоментував депутат від "Слуги народу", блогер Олександр Куницький: "Будеш знати, як до мене лізти". На що отримав відповідь від Беленюка: "Відсяду від тебе в інше крило Ради".

"З Кивою махався?" Користувачі висміяли Беленюка за "бандитський" імідж у Раді

Інші користувачі також позмагалися в почутті гумору: "Це ти з Кивою махався?", "Це Виноградар, дитинко", "Не встиг стати депутатом, так уже пропустив".

Новини
Стало відомо, як Беленюк поєднує спорт і Раду

Знайшлися й ті, хто розкритикував Жана за вибір одягу для офісу – цікаво, що цей день у нардепів був присвячений роботі з виборцями. "Блін, ну сорочку хоча б прикупіть. Буде краще для офіційних прийомів", "Амбассадор NB, всі діла, але можна б і класичний костюм носити на роботу", – висловили точку зору користувачі соцмережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український борець греко-римського стилю і народний депутат Жан Беленюк розповів про свій можливий перехід в UFC.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Автор
Юрій Трохимчук
Особи
Олександр Куницький Жан Беленюк
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
13
4
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ета ипанута срана не имеет права на существование... ее надо усыпить... срочно...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги