"З Кивою махався?" Користувачі висміяли Беленюка за "бандитський" імідж у Раді

Дворазовий чемпіон світу із греко-римської боротьби та народний депутат від партії "Слуга народу" Жан Беленюк з'явився на роботі в не зовсім представницькому образі.

Над лівим оком нардепа був наклеєний пластир, що приховував розсічення. Імідж гармонійно доповнювався спортивним костюмом, якому Жан віддав перевагу замість ділового.

Беленюк іронічно підписав фото на своїй сторінці в Instagram: "Сьогодні прилетіла "перша ластівка" після скасування депутатської недоторканності".

Користувачі мережі не змусили себе чекати з колючими коментарями. Так, пост прокоментував депутат від "Слуги народу", блогер Олександр Куницький: "Будеш знати, як до мене лізти". На що отримав відповідь від Беленюка: "Відсяду від тебе в інше крило Ради".

Інші користувачі також позмагалися в почутті гумору: "Це ти з Кивою махався?", "Це Виноградар, дитинко", "Не встиг стати депутатом, так уже пропустив".

Знайшлися й ті, хто розкритикував Жана за вибір одягу для офісу – цікаво, що цей день у нардепів був присвячений роботі з виборцями. "Блін, ну сорочку хоча б прикупіть. Буде краще для офіційних прийомів", "Амбассадор NB, всі діла, але можна б і класичний костюм носити на роботу", – висловили точку зору користувачі соцмережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український борець греко-римського стилю і народний депутат Жан Беленюк розповів про свій можливий перехід в UFC.

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