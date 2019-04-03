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Юний український сноубордист виграв чемпіонат світу

1.9тЧитати матеріал російською

Українець Михайло Харук виграв чемпіонат світу зі сноуборду серед юніорів, який проходить у Роглi, Словенія.

Як повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України, 19-річний вихованець ДЮСШ "Буковель" з Ільців, у Верховинському районі Івано-Франківської області, взяв "золото" в паралельному слаломі.

Другим став Майкл Назваскі з Канади. Його співвітчизник Джеймі Бехан узяв "бронзу."

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в лютому українка Аннамарі Данча виграла першу в історії України медаль у сноуборді.

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Тема
сноуборд
Місце
Словенія
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