Юний український сноубордист виграв чемпіонат світу

Українець Михайло Харук виграв чемпіонат світу зі сноуборду серед юніорів, який проходить у Роглi, Словенія.

Як повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України, 19-річний вихованець ДЮСШ "Буковель" з Ільців, у Верховинському районі Івано-Франківської області, взяв "золото" в паралельному слаломі.

Другим став Майкл Назваскі з Канади. Його співвітчизник Джеймі Бехан узяв "бронзу."

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ФАНТАСТИКА! 🏂🥇

Сноубордист Михайло Харук - чемпіон світу среди юніорів !!!

Золото юніорського чемпіонату світу, что проходити у словенській Роглі, в дісціпліні паралельний слалом здобув українець Михайло Харук



Вітаємо тренерів та батьків Із високим результатом Вихованця та сина! pic.twitter.com/hZ29SbdPOd - НОК України (@OlympicUA) 3 квітня 2019 р

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в лютому українка Аннамарі Данча виграла першу в історії України медаль у сноуборді.

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