Японський гонщик впав на голову після зіткнення на швидкості 225 км/год. Відео

Японський мотогонщик Рюсей Яманака серйозно налякав усіх присутніх після свого падіння під час тренувального заїзду перед етапом Грані-прі Moto3 у Валенсії.

На офіційній сторінці MotoGP в Twitter з'явилося відео того, як японець наїхав на заднє колесо свого партнера по Honda Серхіо Гарсії на швидкості 225 км/год, після чого перелетів через кермо та приземлився на голову. На місце події відразу прибули лікарі, які доставили його в медичний центр для подальшого огляду. На щастя, гонщик зумів самостійно піднятися на ноги.

Яманака набрав 13 очок після 12 заїздів у сезоні 2020 і перебуває на 24-му місці в турнірній таблиці. У цьому році він дебютував у дорослій серії Moto3.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на австрійському етапі чемпіонату світу з MotoGP два пілоти потрапили у страшну аварію.