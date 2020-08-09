Найтитулованішу спортсменка України в історії Олімпійських ігор Яну Клочкову пограбували 7 серпня, коли вона відзначала 38-й день народження.

Неприємною інформацією у Facebook поділився її друг – відомий український меценат і бізнесмен Тимофій Нагорний.

"Героя України, чотирикратну олімпійську чемпіонку з плавання, рекордсменку світу Яну Клочкову обікрали в день народження. Вірю, правоохоронні органи знайдуть злодіїв", – написав колишній чоловік знаменитої української гімнастки Лілії Подкопаєвої.

При цьому подробиці події Нагорний не повідомив.

Яна Клочкова стала жертвою грабіжників Facebook Тимофія Нагорного

Нагадаємо, що Яна завершила кар'єру 12 років тому, але досі тішить усіх шанувальників розкішними фотографіями.

Зараз дівчина виховує сина, багато подорожує і веде красивий Instagram.

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