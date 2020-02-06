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7 лютого • оновлено в 09:40
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Як зараз виглядає Оксана Баюл, яка в 16 виграла для України "золото" Ігор-94

25.9т
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28 лютого виповниться 26 років з моменту сенсаційного тріумфу української фігуристки Оксани Баюл на Олімпійських іграх-1994 року в норвезькому Ліллехаммері.

Наша співвітчизниця, якій на той момент було всього 16 років, здобула для країни перше "золото" на зимових Іграх, яке так і залишалося єдиним до Олімпіади-2014 у Сочі. Баюл випередила представниць США та Китаю і зійшла на першу сходинку п'єдесталу.

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Запаморочливий успіх негативно вплинув на Оксану. Вона пристрастилася до алкоголю, потрапила в серйозну аварію, проте зуміла виплутатися зі складної життєвої ситуації. Після перемоги на ОІ українка переїхала до США. Баюл зараз тренує дітей, а також виховує чотирирічну доньку.

Пропонуємо вашій увазі подивитися, як чемпіонка Ігор-94 виглядає зараз.

Як зараз виглядає Оксана Баюл, яка в 16 виграла для України "золото" Ігор-94

Instagram Оксани Баюл

Як зараз виглядає Оксана Баюл, яка в 16 виграла для України "золото" Ігор-94

Instagram Оксани Баюл

Як зараз виглядає Оксана Баюл, яка в 16 виграла для України "золото" Ігор-94

Instagram Оксани Баюл

Як зараз виглядає Оксана Баюл, яка в 16 виграла для України "золото" Ігор-94

Instagram Оксани Баюл

Як зараз виглядає Оксана Баюл, яка в 16 виграла для України "золото" Ігор-94

Instagram Оксани Баюл

Як зараз виглядає Оксана Баюл, яка в 16 виграла для України "золото" Ігор-94

Instagram Оксани Баюл

Як зараз виглядає Оксана Баюл, яка в 16 виграла для України "золото" Ігор-94

Instagram Оксани Баюл

Як зараз виглядає Оксана Баюл, яка в 16 виграла для України "золото" Ігор-94

Instagram Оксани Баюл

Як зараз виглядає Оксана Баюл, яка в 16 виграла для України "золото" Ігор-94

Instagram Оксани Баюл

Як зараз виглядає Оксана Баюл, яка в 16 виграла для України "золото" Ігор-94

Instagram Оксани Баюл

Як зараз виглядає Оксана Баюл, яка в 16 виграла для України "золото" Ігор-94

Instagram Оксани Баюл

Як зараз виглядає Оксана Баюл, яка в 16 виграла для України "золото" Ігор-94

Instagram Оксани Баюл

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції набирає обертів скандал зі зґвалтуванням 10-кратної чемпіонки з фігурного катання.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
фігурне катання
Особа
Оксана Баюл
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
акуеть яка страхолюдина...
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3
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Zhikharev Dmitry, Как все американки.
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1
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
ужас
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5
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Гоша Злой
Гоша Злой
Свинов Xрюкан, согласен...
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