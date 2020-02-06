Як зараз виглядає Оксана Баюл, яка в 16 виграла для України "золото" Ігор-94

28 лютого виповниться 26 років з моменту сенсаційного тріумфу української фігуристки Оксани Баюл на Олімпійських іграх-1994 року в норвезькому Ліллехаммері.

Наша співвітчизниця, якій на той момент було всього 16 років, здобула для країни перше "золото" на зимових Іграх, яке так і залишалося єдиним до Олімпіади-2014 у Сочі. Баюл випередила представниць США та Китаю і зійшла на першу сходинку п'єдесталу.

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Запаморочливий успіх негативно вплинув на Оксану. Вона пристрастилася до алкоголю, потрапила в серйозну аварію, проте зуміла виплутатися зі складної життєвої ситуації. Після перемоги на ОІ українка переїхала до США. Баюл зараз тренує дітей, а також виховує чотирирічну доньку.

Пропонуємо вашій увазі подивитися, як чемпіонка Ігор-94 виглядає зараз.

Instagram Оксани Баюл

Instagram Оксани Баюл

Instagram Оксани Баюл

Instagram Оксани Баюл

Instagram Оксани Баюл

Instagram Оксани Баюл

Instagram Оксани Баюл

Instagram Оксани Баюл

Instagram Оксани Баюл

Instagram Оксани Баюл

Instagram Оксани Баюл

Instagram Оксани Баюл

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