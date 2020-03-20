Український волейболіст Олег Плотницький, який виступає за італійську "Перуджу", звернувся до українців, закликавши до обережності і виконання правил карантину, викликаного пандемією коронавірусу.

"Я стежу за новинами кожен день з тих пір, як ця хвороба дійшла до нашої з вами країни. І я бачу, що більшість українців до цього вірусу поставилися не досить серйозно. Ви продовжуєте гуляти в парках з дітьми або без них, їздити на роботу, створювати величезні черги в банках і на зупинках! Так само було і тут в Італії перші два тижні. Люди не надавали цій хворобі жодного значення, всі думали, що це дуже швидко закінчиться. Ходили в ресторани і кафе, гуляли в парках або просто по місту, їздили на роботу.

Але виявилося, що цей вірус не швидко закінчився, як всі думали, а дуже швидко поширювався по всій країні з регіону в регіон. І ось після того, як всю країну перекрили, ввели карантин, не залишилося жодного регіону, де б не знайшли хоч одного хворого, коли в лікарнях вже не вистачало місць, ось тоді люди зрозуміли, що це реальна небезпека для всієї країни і почали дотримуватися правил карантину. Коли за якихось 10–14 днів кількість хворих зросла з сотень до тисяч.

Невже ми, українці, хочемо наступити на ті ж граблі, невже нам не вистачає реального прикладу для того, щоб зрозуміти, що наше життя або життя близьких нам людей дорожче роботи, прогулянки або просто блукання по місту або оплати за комуналку! Або все ж ми дочекаємося того дня, коли за добу буде вмирати по 400–500 людей, а заражатися тисячі, і тоді зрозуміємо, що не влада винна у всьому, а тільки ми, ті, хто не прислухався до порад.

Олег Плотницький Facebook Олега Плотницького

Невже так складно посидіти вдома два–три тижні, перечекати, приділити більше уваги дітям, відпочити, добряче виспатись або використати час для того, що ви хотіли б зробити вдома, але через роботу не могли.

Я прошу всіх поставитись до цієї ситуації серйозно і з відповідальністю. Залишайтеся вдома! Виходьте на вулицю тільки для того, щоб: купити їжі; прогулятися максимум хвилин 15–20, і то біля будинку і бажано не з друзями або компанією; сходити в аптеку. І все!

Зрозумійте, цим ми можемо хоч трохи призупинити поширення цього вірусу і в рази зменшити кількість заражених і смертей. Давайте зробимо так, щоб не було пізно як в Італії чи Китаї. Щоб літо ми провели не на карантині. Я вірю в нашу єдність і впевнений, що ми подолаємо цей вірус завдяки нашій єдності", – написав Олег Плотницький у себе в Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український тенісист Сергій Стаховський заявив, що закриття кордонів держав через коронавірус COVID-19 вже не допоможе зупинити його поширення.

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