Ягудін обматюкав допомогу Північній Кореї при кризі в Росії

Максим Богданов Інші види спорту 22:49, 14.05.2020 Оновлено: 23:09, 14.05.2020

Олімпійський чемпіон із фігурного катання Олексій Ягудін не зміг стримати емоцій, коментуючи новину про те, що Росія відправила в Північну Корею 25 тисяч тонн пшениці як гуманітарну допомогу.

Колишній фігурист у себе в Instagam розмістив колаж, де для порівняння навів іншу новину про те, що 35% росіян почали економити на харчуванні через нестачу грошових коштів.

"Питання, нах*я? Я про Корею, якщо що", – написав Ягудін. Пізніше він видалив пост.

@ alexei.yagudin

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ягудін заявив, що пандемія коронавiрусу назавжди змінить життя людей.

У грудні минулого року Ягудін образив росіян, коли підтримав тренерку Тетяну Тарасову. Спортсмен закликав уболівальників не займатися цькуванням "великої людини".

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