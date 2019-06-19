"Я була морською свинкою": олімпійська чемпіонка зробила шокуюче зізнання

Дворазова олімпійська чемпіонка з бігу на 800 метрів, південноафриканка Кастер Семеня заявила, що Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) проводила з нею медичні експерименти.

"У минулому IAAF використовувала мене як людську морську свинку, щоб зрозуміти, як ліки, які вони вимагали застосовувати, впливатимуть на мій рівень тестостерону", — цитує Семеню Sport24.

Кастер Семеня

Вона заявила, що постійно почувалася погано через препарати, проте більше не дозволить IAAF використовувати її тіло.

Кастер Семеня після запровадження правила IAAF щодо спортсменок із підвищеним рівнем гормону, була змушена медикаментозно знижувати рівень тестостерону у своєму організмі.

Через схожу на чоловічу статуру і низький голос Семеня піддалася тесту, щоб підтвердити, що біологічно вона є жінкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії розробили нову біологічну добавку для спортсменів, яка стане заміною забороненого препарату мельдоній.

Про це заявив керівник Федерального медико-біологічного агентства (ФМБА) Володимир Уйба. При цьому він не вважає речовину допінгом.

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