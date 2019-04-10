WADA vs VADA: прояснилося ключове питання аналізів Порошенка та Зеленського

Легендарний Володимир Кличко вкотре закликав кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського пройти незалежне медичне обстеження.

При цьому Володимир запропонував політикам допомогу в організації тестування, викликавши суперечки у мережі.

Річ у тім, що у своєму першому зверненні на сторінці в соціальній мережі Facebook боксер згадав World Anti-Doping Agency (Всесвітнє антидопінгове агентство, WADA. Штаб-квартира — Монреаль), а потім повідомив про прибуття до Києва фахівців Voluntary Anti-Doping Association (добровільна антидопінгова асоціація, VADA, штаб-квартира — Лас-Вегас).

Це і викликало плутанину серед українців, для яких абревіатури обох організацій звучать однаково — ВАДА.

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VADA і WADA — в чому різниця

Від початку згадка Кличком-молодшим WADA в контексті виборів в Україні була помилковою (пізніше у пості Володимира цю помилку було виправлено).

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Ця організація займається боротьбою із застосуванням допінгу в олімпійських та паралімпійських видах спорту, адже була створена за підтримки Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та наполовину ним фінансується.

VADA ж пропонує антидопінгові програми у професійному боксі та змішаних єдиноборствах. Ця організація особливу увагу приділяє тестуванню на наркотики, які здатні підвищувати працездатність бійців, вживання спортсменами так званих PED (ліків, що підвищують ефективність), різних харчових добавок тощо.

WADA ж робить наголос на боротьбі з метаболічними, анаболічними засобами, стероїдами тощо.

Головна відмінність WADA від VADA полягає в тому, що перша організація проводить ОБОВ'ЯЗКОВЕ тестування, друга — добровільне. Наприклад, якщо спортсмен тричі пропустить допінг-тест WADA, він отримає мінімум однорічну дискваліфікацію. Покарання ж за порушення кодексу VADA виносить організація, в якій виступав боєць.

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Саме тому Володимиром Кличком була висунута ідея, щоб Порошенко та Зеленський пройшли "допінг-контроль" в цій організації, адже він сам це робив з моменту переходу у професійний бокс, який не є олімпійським видом спорту і не контролюється WADA.

10 квітня у Києві фахівці VADA чекають для проходження незалежного тестування Петра Порошенка і Володимира Зеленського. Чинний президент вже дав згоду на здачу "допінг-тесту", а ось його опонент раніше заявляв, що не збирається більше здавати жодних аналізів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Кличко посміявся над здачею аналізів Петром Порошенком і Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський" і в клініці Eurolab відповідно. Адже для отримання результатів "допінг-контролю" необхідно щонайменше три дні, а не пара годин.

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