WADA висунуло нові звинувачення Росії

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) знайшло сліди маніпуляцій у даних 145 з 298 спортсменів, які перебували під підозрою після перевірки бази московської лабораторії.

Як повідомляє агентство RT, глава відділу розслідувань WADA Гюнтер Юнгер розповів, що не всі видалені дані вдалося відновити.

WADA Газета "День"

Нагадаємо, що 9 грудня 2019 року виконавчий комітет організації визнав невідповідність РУСАДА антидопінговим правилам і заборонив Росії брати участь у великих міжнародних змаганнях протягом наступних чотирьох років. Російське антидопінгове агентство не погодилося з санкціями WADA і буде оскаржувати це рішення в Спортивному арбітражному суді Лозанни (CAS).

Новини Рішення WADA вдарило по Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітнє антидопінгове агентство винесло нове покарання РФ через маніпуляції з даними.

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