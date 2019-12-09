Бум! 9 грудня в Росії чекали з побоюванням, і всі очікування підтвердилися – російський спорт отримав не просто санкції, а повноцінну дискваліфікацію (або навіть ізоляцію в світовому спорті).

Як і прогнозувалося, Росію "жахнуло" дуже потужно – з Олімпіадами та світовими першістями доведеться попрощатися плюс ще ряд додаткових покарань. Хоча покарання могло бути і більше, але...

Новини Футбольний союз РФ відреагував на рішення WADA про відсторонення Росії

OBOZREVATEL розбирає, чим сьогодні WADA (Всесвітнє антидопінгове агентство) "порадувало" російський спорт, і як саме Росія буде розплачуватися за свій глобальний обман.

ЩО СТАЛОСЯ 9 ГРУДНЯ?

Ще давно на цю дату було призначено засідання Виконавчого комітету WADA, який повинен був винести вирок РУСАДА (Російська національна антидопінгова асоціація) через фальсифікації даних допінг-проб своїх спортсменів. Саме рішення раніше сформував і висунув Комітет по відповідності WADA, а Виконком організації тільки офіційно затвердив його. Одноголосно.

Все це вилилося в глобальний бан російського спорту в світовому просторі – на період в 4 роки Росії заборонено брати участь в Олімпіадах і будь-яких міжнародних мультиспортивних змаганнях світового масштабу. Абсолютно вірно – на Олімпіаді 2020 на Токіо Росії не буде, а також збірна Росії не поїде на ЧС-2022 з футболу.

Збірна Росії з футболу

Якщо коротко по передісторії, то все почалося через підпільну передачу WADA оригінальних звітів РУСАДА з даними, що підтверджують застосування допінгу. Всю цю справа провернув хімік-аналітик РУСАДА Григорій Родченков. Коли РУСАДА на вимогу WADA передала їй базу даних за 2012-2015 роки, її вивчення виявило масові зміни або видалення деяких даних з файлу – підсумкова таблиця значно відрізнялася від тієї, яку WADA передав Родченков.

У WADA прийшли до висновку, що в базі даних більше 1 250 резервних файлів за 2014-2015 роки мають мітку видалення від 29 червня 2016-го, понад 450 файлів за 2016-й віддалені 17 грудня 2018-го. Останні зміни вносилися 16 січня 2019 року - за день до передачі даних.

У ЧОМУ КОНКРЕТНО СКЛАДАЄТЬСЯ ПОКАРАННЯ РОСІЇ?

Своєю постановою WADA винесла Росії вердикт, який укладається в наступні 5 пунктів:

РУСАДА позбавляється статусу відповідності як головний антидопінговий орган країни та всіх ліцензій, пов'язаних зі статусом; Заборона на організацію світових змагань з усіх видів спорту; Російським спортсменам заборонено участь на Олімпіаді та чемпіонатах світу під будь-якими ознаками атрибутики Російської федерації (прапора, гімну та іншої національної атрибутики) Російським чиновникам заборонено працювати в комітетах міжнародних спортивних федерацій, які підписали кодекс WADA. Також діє заборона відвідування керівниками ОКР (Олімпійський комітет Росії) і ПКР (Параолімпійський комітет Росії) спортивних заходів; Росія повинна оплатити витрати на розслідування, а також штраф у розмірі 10% від доходу за 2019 рік або ж 100 тисяч доларів.

РУСАДА отримала гучне покарання, і тепер чекає темні часи

По суті, тут пункт 1 тягне за собою інші санкції: РУСАДА позбавляється свого офіційного статусу, а в основному через це перестають бути легальними як російські всі національні команди країни (також не допускаються до роботи в міжнародній площині і обидва олімпійські комітети Росії).

І хоча про дискваліфікацію команд в кожному виді спорту безпосереднє рішення буде приймати своя світова федерація (футбольна, хокейна і т.п.), але майже всі світові федерації підписали кодекс WADA, і мало кому заманеться піти проти її рішення.

ЯК ЩЕ РІШЕННЯ WADA ВДАРИЛО ПО РОСІЇ?

Крім того, що команди Росії не можуть брати участі в Олімпіадах і різного роду міжнародних змаганнях, також санкції WADA забороняю РФ приймати та організовувати у себе будь-які міжнародні змагання. А на 4-річний період таких випадає чимало:

Чемпіонат світу з пляжного футболу 2021 (Москва);

Чемпіонат світу з волейболу 2022 (10 міст);

Чемпіонат світу з хокею 2023 (Санкт-Петербург);

Молодіжний чемпіонат світу з хокею 2023 (Новосибірськ);

Універсіада 2023 (Єкатеринбург);

Чемпіонат світу з водних видів спорту 2025 (Казань)

Хоча Універсіада 2023 ще під питанням і буде розглядатися як окремий випадок. Також вже надійшла заява від Автономної некомерційної організації "Росгонки", що Гран-прі "Формули 1" Росії (етап чемпіонату світу) пройде саме в Росії. Мотивація – контракт на проведення Гран-прі "Формули 1" в Росії в 2020 році підписано ще в 2010-му, до початку розслідувань WADA, і що з урахуванням строків етап вже технічно ніяк чи не перенести.

Крім цього Міжнародна федерації хокею (IIHF) вже заявила, що майбутні дорослий і молодіжний чемпіонати світу 2023 також неможливо перенести із запланованих місць, і міняти країну-господарку IIHF не збирається. Але тут вже сама IIHF повинна залагодити формальності з WADA, якщо раніше хокейна федерація підписала її кодекс (який тим самим зобов'язується виконувати).

Олімпійський комітет Росії може відпочивати 4 роки

ЧЕКАТИ ЧИ НЕ ЧЕКАТИ РОСІЮ НА ЧС-2022?

Виходячи із загальних вищенаведених положень покарання WADA, збірна Росії позбавлена права зіграти на чемпіонаті світу 2022. Це ж незабаром після розголосу рішення на спеціальній прес-конференції підтвердив і голова Комітету по відповідності WADA Джонатан Тейлор.

"Я не знаю, чи пройдуть вони на цей ЧС. Якщо Росія пройде відбірковий етап, команда, що представляє Росію, не може брати участь в чемпіонаті. Але команда може подати заявку на нейтральній основі, а не як представники Росії. Але умова - без російського прапора, без представників Росії"- заявив Тейлор.

Голова Комітету по відповідності WADA Джонатан Тейлор

У ФІФА поки відкрито не стверджують, що ЧС-2022 пройде без Росії. Але і заперечувати подібне теж не беруться.

"ФІФА прийняла до уваги сьогоднішнє рішення виконавчого комітету WADA. Ми знаходимося в контакті з WADA і Асоціацією літніх олімпійських міжнародних федерацій для прийняття рішення щодо можливого поширення санкцій на футбол", - цитує коментар прес-служби ФІФА російський сайт championat.com.

Сама ж російська влада поки в нокдауні, і можа крити тільки правом подати апеляцію до Спортивного арбітражного суду Лозанни на рішення WADA. Апеляція напевно відбудеться, але надії на спростування покарання WADA майже немає – аж надто багато доказів у WADA порушень з боку Росії.

ЧОМУ РОСІЯ НЕ ВТРАТИТЬ ЄВРО-2020?

Тут все виразно просто – покарання Росії стосується лише міжнародних світових турнірів. А чемпіонат Європи – це регіональний, континентальний форум, який не підпадає під формулювання WADA. Тому Росія не тільки зіграє на Євро-2020, а й прийме в Санкт-Петербурзі кілька його матчів.

Навіть якщо ФІФА захоче покарати Росію і на просторах Євро, навряд чи у неї це вийде. Чемпіонат Європи проводить УЄФА, яка від свого імені не підписувала кодекс WADA (хоча УЄФА і є формально членом ФІФА, але вже давно стоїть в рівному статусі з ФІФА).

ЯКІ СКАНДАЛИ ТА ІНЦИДЕНТИ РОСІЙСЬКОГО СПОРТУ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВОТУ WADA?

WADA грунтується на дослідженні бази даних допінг-проб РУСАДА і змін самої бази, що є безпосередньо фальсифікацією і махінацією. Втім, за цей час російський спорт встиг вляпатися в ще ряд скандалів, тільки підтверджують правоту WADA.

Наприклад, перед ЧС-2018 під окремий погляд WADA і світової громадськості потрапили відразу 34 російських футболіста в підозрі допінгу. За словами того ж Родченкова, він був готовий надати WADA конкретні докази застосування футболістами допінгу. А в цьому ряду – кращі російські футболісти: Ігор Акінфєєв, Алан Дзагоєв, Сергій Ігнашевич, Дмитро Комбаров, Денис Глушаков і Олександр Кокорін. Однак справа до конкретних санкцій не дійшло, і 34 футболіста стали лише частиною загальної доповіді для WADA в процесі глобального покарання російського спорту.

34 футболіста збірної Росії підозрювалися у вживанні допінгу

Також на даний момент вигнанцем є все Всеросійська федерація легкої атлетики (ВФЛА) через звинувачення російських атлетів в масовому застосуванні допінгу. Це також один з результатів розслідування фальсифікацій бази даних допінг-проб від РУСАДА, але в цьому випадку і сама РУСАДА разом з IAAF (Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій) вже не чинили опір. З 2016-му IAAF відсторонила ВФЛА, і зараз справа дійшла до того, що РУСАДА заради виходу з кризової ситуації пішла на повне оновлення керівництва ВФЛА.

ЩО ТЕПЕР ЧЕКАЄ РОСІЙСЬКИЙ СПОРТ?

Фактично ізоляція від світового року на найближчі 4 роки з втратою купи дивідендів від участі в Олімпіадах і світових першостях. По суті, російські спортсмени тепер зосереджені тільки на континентальних форумах, а на світові чемпіонати можуть потрапити лише як виняток під нейтральним прапором.

Втім, це явно не кінець історії. Тепер WADA щільно візьметься за РУСАДА і виявлення конкретних порушників: хто, скільки і що приймав, а також хто стояв біля витоків допінг програми і хто що порушував. А це вже нові санкції конкретно федерацій, команд і спортсменів, серед яких можуть бути і довічні.

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