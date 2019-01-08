WADA пригрозило Росії

Глава Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Крейг Ріді заявив, що візит експертів до Москви може стати приводом для нових розглядів.
"Якщо місія досягне успіху в отриманні доступу до даних [Московської антидопінгової лабораторії], ми вийдемо з тривалого глухого кута і, можливо, порушимо безліч справ", — сказав керівник WADA.
Крейг Ріді
Фахівці агентства прибудуть до Росії 9 січня. Вони мали приїхати до 31 грудня, але в Московській лабораторії проходила сертифікація обладнання, тому візит відклали, що спричинило за собою заклики знову накласти санкції на РУСАДА.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Через допінгові махінації після Олімпійських ігор-2014 у Сочі Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) призупинило членство Російського антидопінгового агентства (РУСАДА).
У вересні 2018 року WADA відновило Росію у правах, висунувши умову, що не пізніше за 1 січня 2019 року організація має надати доступ експертам до баз даних про результати допінг-проб російських спортсменів.
Якщо WADA повторно виключить РУСАДА, це може позбавити Росію права брати участь у міжнародних турнірах, зокрема чемпіонаті Європи з футболу, Лізі чемпіонів і Лізі Європи, а також першостях світу та континенту з хокею.
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