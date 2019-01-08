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WADA пригрозило Росії

2.2тЧитати матеріал російською

Глава Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Крейг Ріді заявив, що візит експертів до Москви може стати приводом для нових розглядів.

"Якщо місія досягне успіху в отриманні доступу до даних [Московської антидопінгової лабораторії], ми вийдемо з тривалого глухого кута і, можливо, порушимо безліч справ", — сказав керівник WADA.

Крейг Ріді

Крейг Ріді

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Фахівці агентства прибудуть до Росії 9 січня. Вони мали приїхати до 31 грудня, але в Московській лабораторії проходила сертифікація обладнання, тому візит відклали, що спричинило за собою заклики знову накласти санкції на РУСАДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
допінговий скандал
Місце
РосіяМосква
Тег
WADA
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
мутко привет! банки с мочей меняйте дальше...
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