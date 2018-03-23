WADA готове нанести потужний удар по Росії

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) готове подати в суд на міжнародні федерації, які не хочуть розслідувати факти вживання допінгу російськими спортсменами. Про це під час симпозіуму організації в Лозанні повідомив президент агентства Крейг Ріді.

"Сьогодні ми ясно сказали, що чекаємо від всіх федерацій інформації про їхні дії щодо відомих допінгових випадків. Ми надали їм всю необхідну інформацію і чекаємо, що вони дадуть цим справамх хід. А якщо вони не захочуть розслідувати ці справи - ми залишаємо за собою право звернутися до Спортивного арбітражного суду", - цитує видання Insidethegames слова Ріді.

Як повідомляв "Обозреватель", під час слідства WADA по допінгового скандалу російські спортсмени намагалися звинуватити у вживанні допінгу українців.