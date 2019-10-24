"Вже в Україні. Що робити?" Тренер Хабіба згадав про Конора

Батько і тренер російського бійця Хабіба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов саркастично відреагував на приїзд до Росії Конора МакГрегора.

Наставник чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram опублікував фото сина із підписом глави UFC Дани Уайта: "Конор – більше не фігура. А ось Хабіб – так, фігура. Він може сидіти і спокійно перебирати виклики".

Нурмагомедов-старший жартома запропонував своїм підписникам придумати варіанти, як потрібно зустріти МакГрегора в Москві.

"Конор вже в Україні, вирішуйте, що робити з ним в Москві", – написав тренер Хабіба. Відзначимо, що ірландський боєць відвідає Росію 24 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конор МакГрегор вперше відвідав Україну і висловився про президента країни Володимира Зеленського.

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