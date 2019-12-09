"Втратив через неї..." Зірка світового біатлону прокоментував покарання Росії

Відомий французький біатлоніст Мартен Фуркад поділився думкою про рішення виконкому Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) щодо відлучення Росії від турнірів.

Мартен Фуркад biathlonworld.com.ua

"Думаю, Росію покарають. Сподіваюся, це спричинить за собою наслідки. Я втратив пару медалей через неї. Покарання має бути суворим, але в той же час важливо, щоб Росія залишилася сильною в зимових видах спорту. Це важливо. Росія повинна виступати в біатлоні і повинна бути представлена в спорті. Ця країна так само важлива для спорту, як Німеччина, Норвегія і Франція. Однак Росія допустила багато помилок в минулому. Не можна вчинити так і уникнути покарання ", – цитує Фуркада NRK.

Новини Росія знайшла спосіб потрапити на Олімпіаду всупереч WADA

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) у понеділок, 9 грудня вирішило одноголосно позбавити Росію права брати участь у великих міжнародних змаганнях, включаючи Олімпійські ігри та чемпіонати світу.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!