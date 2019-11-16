"Втрата для людства": помер унікальний олімпійський чемпіон

Найстаріший олімпійський чемпіон США легкоатлет-спринтер Харрісон Діллард помер у віці 96 років в клініці Клівленда, куди його госпіталізували напередодні через загострення раку шлунка.

"Це втрата для людства. Він був прикладом для всіх нас ... чемпіоном, справжнім чемпіоном", - цитує друга покійного Теда Теодора, портал Cleveland.com.

Харрісон Діллард Cleveland.com

Діллард - чотириразовий олімпійський чемпіон. Він був найстаршим з олімпійських золотих медалістів США, ветераном Другої світової війни. Харрісон брав участь в боях з фашистами в Італії.

Харрісон Діллард Cleveland.com

Після війни завоював 4 золота на Олімпіадах 1948 і 1952 року - на дистанціях в 100, 110 метрів і в естафеті 4х400 метрів. У 1974 році Ділларда включили до Зали слави легкої атлетики США.

Харрісон Діллард Cleveland.com

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