Втік: чемпіон UFC Хабіб спантеличив в Росії дивним вчинком

Чемпіон UFC у легкій вазі, російський боєць Хабіб Нурмагомедов не прийшов на пресконференцію, яка повинна була відбутися 17 жовтня в Москві і яку організував один з його спонсорів.

Хабіб Нурмагомедов "Спорт-Експрес"

При цьому 31-річний боєць приїхав до будинку МІА "Россия Сегодня", де повинна була об 11.00 початися пресконференція. Початок заходу відклали на деякий час, а в 11.40 Нурмагомедов залишив будівлю інформаційного агентства, повідомляє "Спорт-Експрес".

Захід стартував без нього. Ігор Кім, глава компанії-спонсора Хабіба Нурмагомедова, не зміг пояснити відсутність чемпіона UFC на зустрічі з пресою.

"Є інформація, що він поїхав? Є навіть відео? Нас теж схвилювала ця ситуація. Може, справа в самопочутті, може, в чомусь ще", - сказав Кім.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ірландець Конор МакГрегор напередодні назвав дату свого повернення в ММА і ім'я суперника.

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