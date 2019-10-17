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17 жовтня • оновлено в 12:58
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Втік: чемпіон UFC Хабіб спантеличив в Росії дивним вчинком

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Чемпіон UFC у легкій вазі, російський боєць Хабіб Нурмагомедов не прийшов на пресконференцію, яка повинна була відбутися 17 жовтня в Москві і яку організував один з його спонсорів.

Хабіб Нурмагомедов

Хабіб Нурмагомедов

"Спорт-Експрес"

При цьому 31-річний боєць приїхав до будинку МІА "Россия Сегодня", де повинна була об 11.00 початися пресконференція. Початок заходу відклали на деякий час, а в 11.40 Нурмагомедов залишив будівлю інформаційного агентства, повідомляє "Спорт-Експрес".

Захід стартував без нього. Ігор Кім, глава компанії-спонсора Хабіба Нурмагомедова, не зміг пояснити відсутність чемпіона UFC на зустрічі з пресою.

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"Є інформація, що він поїхав? Є навіть відео? Нас теж схвилювала ця ситуація. Може, справа в самопочутті, може, в чомусь ще", - сказав Кім.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ірландець Конор МакГрегор напередодні назвав дату свого повернення в ММА і ім'я суперника.

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70rus xxx
70rus xxx
А в чем странность поступка?Человек прибыл вовремя,там что то пошло не так,отложили,он развернулся и уехал.Нет,надо бы до ночи подождать,когда растелятся.
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