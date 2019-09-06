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8 вересня • оновлено в 11:23
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"Стань на моє місце!" Хабіб психонув перед боєм із Пор'є

14.1т Читати матеріал російською

Російський боєць Хабіб Нурмагомедов висловив дике невдоволення питаннями журналістів під час медіа-днів перед боєм із Дастіном Пор'є.

Чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) обурило повторення одних і тих же питань.

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Хабіб Нурмагомедов

Хабіб Нурмагомедов

"Останні три місяці – одні і ті ж питання, нічого не змінюється. Навіть ось зараз... Ви навіть не уявляєте, як багато разів я на ці питання відповідав. Що думаєш про суперника, як ти себе почуваєш, обов'язково – про батька. 90 відсотків питань – одні й ті ж. Ось стань на моє місце, скажи 100 разів одне й те ж – і теж втомишся", – наводить слова Хабіба "Спорт-Експрес".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хабібу Нурмагомедову довелося роздягнутися догола на церемонії зважування перед боєм із Дастіном Пор'є.

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Читайте всі новини по темі "Хабіб – Пор'є" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Хабіб – Пор'є UFC
Особа
Хабiб Нурмагомедов
Місце
Саудівська Аравія Ер-Ріяд
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