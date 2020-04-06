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6 квітня • оновлено в 21:13
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"Всім все одно": Ємельяненко відреагував на відмову Хабіба від бою з Фергюсоном

1.7т
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Російський боєць Олександр Ємельяненко вважає безапеляційними нападки на чемпіона Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіба Нурмагомедова через відмову від бою з Тоні Фергюсоном.

"Ну який він боягуз? Він чемпіон UFC. Він цим живе. Він все життя виступає, б'ється. Ну якщо у людини немає можливості залишити межі Росії? Він прилетів, а його не пустили в Емірати. Ну організуйте йому тут бій. Всі сидять, мудрують. Всім потрібні хліб і видовища. Ось позбавили їх видовища, і тепер висловлюють думки. Коли питаєш – чому ти так говориш, вони посилаються на те, що це їхня думка. А вона неаргументована, вона нікому не цікава, всім все одно", – цитує Ємельяненка "Спорт-Експрес".

"Всім все одно": Ємельяненко відреагував на відмову Хабіба від бою з Фергюсоном

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хабіб Нурмагомедов відмовився від проведення поєдинку проти Тоні Фергюсона у межах UFC 249. Російський боєць послався на те, що не може залишити межі Росії через карантин.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Хабiб - Фергюсон UFC
Особа
Хабiб Нурмагомедов
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Комментарии на сайте не модерированы
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Главное с дагестанцами не вступать в борьбу а молотить на дистанции.
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