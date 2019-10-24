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24 жовтня • оновлено в 16:39
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"Всі знають, хто такі дагестанці": Конор у Москві принизив Хабіба

2.1т Читати матеріал російською

Ексчемпіон світу UFC Конор МакГрегор на пресконференції в Москві звинуватив свого опонента - росіянина Хабіба Нурмагомедова - в боягузтві.

Говорячи про перспективи проведення реваншу з Хабібом, ірландець зазначив, що його суперник відчуває страх.

Конор МакГрегор в Москві

Конор МакГрегор в Москві

"Його батько чекає цього бою, а він сам - ні. Він боїться ризиків, тому не зможе довго боротися. Всі знають, хто такі дагестанці, вони біжать, бояться. Хабіб ховається. Минулого тижня він втік з прес-конференції. Це в його природі. Але я до нього доберуся. Провокації від його команди? Вони тут? Я не бачу тут нікого. Ну, де він зараз? Він, напевно, і не в країні зовсім. Я сюди прилетів, а він відлетів", - заявив Конор МакГрегор, чиї слова передає "Спорт-Експрес".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, МакГрегор жорстоко висміяв Хабіба, присоромивши його за прапор Росії.

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Тема
UFC
Особи
Конор МакГрегор Хабiб Нурмагомедов
Місце
Росія Москва
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Чувак попросил пощады в октагоне и попросит опять если будет бой. Наглая рыжая морда)))
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40 tetigistus
40 tetigistus
Конор смелый человек. Огрёб один раз и не боится огрести ещё разок. Слава Украине!
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Кто такие дагестанцы? Башку рыжую отрежут за обвинение в трусости - всего делов-то.
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