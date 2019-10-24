"Всі знають, хто такі дагестанці": Конор у Москві принизив Хабіба

Ексчемпіон світу UFC Конор МакГрегор на пресконференції в Москві звинуватив свого опонента - росіянина Хабіба Нурмагомедова - в боягузтві.

Говорячи про перспективи проведення реваншу з Хабібом, ірландець зазначив, що його суперник відчуває страх.

Конор МакГрегор в Москві

"Його батько чекає цього бою, а він сам - ні. Він боїться ризиків, тому не зможе довго боротися. Всі знають, хто такі дагестанці, вони біжать, бояться. Хабіб ховається. Минулого тижня він втік з прес-конференції. Це в його природі. Але я до нього доберуся. Провокації від його команди? Вони тут? Я не бачу тут нікого. Ну, де він зараз? Він, напевно, і не в країні зовсім. Я сюди прилетів, а він відлетів", - заявив Конор МакГрегор, чиї слова передає "Спорт-Експрес".

Як повідомляв OBOZREVATEL, МакГрегор жорстоко висміяв Хабіба, присоромивши його за прапор Росії.

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