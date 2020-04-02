Головна Новини
2 квітня • оновлено в 10:21
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

"Всі знали": глава UFC відреагував на бойкот Хабіба

960
Читати матеріал російською

Президент Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Дана Уайт не здивувався тому, що росіянин Хабіб Нурмагомедов відмовився від бою з американцем Тоні Фергюсоном.

Поєдинок повинен був відбутися 18 квітня в рамках UFC 249, проте вже в п'ятий раз був скасований. Тепер Уайт, який твердо має намір провести шоу, незважаючи на пандемію коронавірусу, зобов'язаний підшукати Фергюсону нового опонента.

Хабіб Нурмагомедов і Дана Уайт

Хабіб Нурмагомедов і Дана Уайт

"Всі й так знали, що Хабіб не битиметься. Що буде з головною подією UFC 249? Я нічого не розповідаю пресі про деталі бою", – заявив глава UFC в коментарі Yahoo.com.

Відзначимо, що бій Хабіб – Фергюсон з різних причин послідовно скасовувався в 2015, 2016, 2017 і 2018 роках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хабіб Нурмагомедов заявив, що не може вилетіти на бій в США через карантин в Дагестані.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Хабiб - Фергюсон" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Хабiб - Фергюсон UFC
Особа
Хабiб Нурмагомедов
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Інші види спорту

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Лаутаро Мартинес перейдет в Барселону в летнее трансферное окно
2.61 Сделать ставку
Тони Фергюсон
VS
Джастин Гейджи
Победа Фергюсона
1.64 Сделать ставку
Месси станет обладателем Золотого мяча-2020
3.24 Сделать ставку
Леброн Джеймс станет самым результативным игроком в истории NBA
1.29 Сделать ставку
Билли Айлиш победит на Грэмми-2021 более чем в 2.5 номинациях
2.00 Сделать ставку
В прокат до 1 января 2022 года выйдет художественный фильм про коронавирус
1.74 Сделать ставку
NewBee
VS
Royal Never Give Up
Победа NewBee с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку
Evil Genuises
VS
FURIA
Победа FURIA с форой в +1,5 карты
1.53 Сделать ставку
Gen.G
VS
MIBR
Победа MIBR
1.75 Сделать ставку
Dignitas
VS
Orgless
Победа Orgless
2,20 Сделать ставку