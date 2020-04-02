"Всі знали": глава UFC відреагував на бойкот Хабіба

Президент Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Дана Уайт не здивувався тому, що росіянин Хабіб Нурмагомедов відмовився від бою з американцем Тоні Фергюсоном.

Поєдинок повинен був відбутися 18 квітня в рамках UFC 249, проте вже в п'ятий раз був скасований. Тепер Уайт, який твердо має намір провести шоу, незважаючи на пандемію коронавірусу, зобов'язаний підшукати Фергюсону нового опонента.

Хабіб Нурмагомедов і Дана Уайт

"Всі й так знали, що Хабіб не битиметься. Що буде з головною подією UFC 249? Я нічого не розповідаю пресі про деталі бою", – заявив глава UFC в коментарі Yahoo.com.

Відзначимо, що бій Хабіб – Фергюсон з різних причин послідовно скасовувався в 2015, 2016, 2017 і 2018 роках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хабіб Нурмагомедов заявив, що не може вилетіти на бій в США через карантин в Дагестані.

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