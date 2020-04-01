"Все, досить": Ємельяненко записав несподіване звернення до дівчат

Скандальний російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко записав відеозвернення, в якому попросив дівчат не писати йому повідомлення в соціальних мережах.

Спортсмен несподівано зізнався, що "знайшов собі наречену". "Дівчата, милі дами! Не думав, що я такий популярний громадянин в вашому суспільстві. Все, досить мені писати в директ, я знайшов собі наречену. Спасибі вам велике за відгук, всіх благ вам земних і благодаті. Будьте щасливі і кохані!" – заявив Ємельяненко у відеозверненні в соціальній мережі Indtagram.

Відзначимо, що Олександр продовжує підготовку до поєдинку проти Магомеда Ісмаїлова, який через коронавірус був перенесений на 24 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Ємельяненко показав відео, на якому він лежить на ліжку під крапельницею.

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