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24 жовтня • оновлено в 21:10
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Врятував Ісус: на марафоні стався приголомшливий випадок

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Вражаючий епізод стався в американському Міннеаполісі на марафоні Twin Cities Marathon.

Один з учасників в майці "Ісус врятує" переніс серцевий напад і був врятований іншим бігуном на ім'я Ісус.

Хесус Вуено (ліворуч) і Тайлер Мун

Хесус Вуено (ліворуч) і Тайлер Мун

25-річний Тайлер Мун – вийшов на забіг в майці з написом "Ісус рятує", щоб підкреслити свою приналежність до християнства. Під час марафону Мун знепритомнів. У нього стався серцевий напад.

Поруч з ним біг чоловік на ім'я Хесус Вуено (Jesus Bueno), що працює асистентом анестезіолога. Побачивши, що супернику стало погано, він почав робити йому масаж серця і штучне дихання. Буено підтримував життя Муна протягом 10 хвилин, перш ніж прибули лікарі з допомогою дефібрилятора стабілізували серцевий ритм бігуна.

Пізніше Хесус Буено зв'язався з потерпілим, щоб поцікавитися його здоров'ям. Мун, в свою чергу, повірив, що напис на його майці була пророчою. Мун продовжує відновлення. За словами лікарів, його серце в порядку, а напад був аномалією.

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Місце
США
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