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23 січня • оновлено в 15:22
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Вплинув на спорт: у Китаї ухвалили жорстке рішення через коронавірус

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Влада Китаю скасувала всі спортивні змагання щонайменше до квітня через ризик поширення смертельного коронавірусу nCoV.

Про це повідомляє Eurosport з посиланням на федерацію автомобільного та мотоциклетного спорту КНР.

Вплинув на спорт: у Китаї ухвалили жорстке рішення через коронавірус

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На даний момент кількість хворих в Китаї досягла 571 особи. За даними China Daily, хвороба вже забрала життя 17 осіб. Випадки захворювання виявлені в тому числі в Гонконзі, США, Японії, Південній Кореї і в Таїланді.

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Нагадаємо, раніше провідний лікар-інфекціоніст України Ольга Голубовська припустила, що коронавірус 2019 nCoV може передаватися через предмети, зокрема, за допомогою пересилки AliExpress.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в китайському місті Ухань, яке вимушено "закрили" через епідемію коронавірусу, почалася паніка: з'явилося відео з спорожнілого міста-мільйонника.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Коронавірус 2019-nCoV
Місце
Китай
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