Вперше в історії! Збірна України з волейболу встановила приголомшливе досягнення

Чоловіча збірна України з волейболу вперше в історії вийшла в плей-офф чемпіонату Європи, який з 12 по 29 вересня проходить у Франції, Словенії, Бельгії та Нідерландах.

Збірна України з волейболу CEV

У четвертому матчі групового етапу Евроволейбола-2019 підопічні Угіса Крастіньша в трьох сетах обіграли Естонію - 25:17, 25:15, 25:14.

Смороду це Зроби !!! 🇺🇦🏐👍



Чоловіча збірна України з волейболу здобуває переконливою победу над Естонією 3: 0 (25:17, 25:15, 25:14) и достроково виходом у плей-офф чемпіонату Європи.



Вітаємо команду Угіса Крастіньша. 🎉🎉🎉

Хлопці, ми пішаємося вами! 💙💛 @CEVolleyball pic.twitter.com/V07rvdHl2f - НОК України (@OlympicUA) September 18, 2019

Українці вже не опустяться нижче четвертого місця в турнірній таблиці. У плей-офф виходять перші чотири команди.Раніше "синьо-жовті" перемогли чехів і чорногорців і поступилися збірній Нідерландів.

Попереднім найвищим досягненням національної команди були виходи у втішний турнір в 1993-му (6-е підсумкове місце) і 1997-му (7-е) з третього місця. Тоді формат Євро відрізнявся і 12 збірних ділилися на дві групи, а волейболісти, що посіли 3-4 місця в кожній з груп, боролися між собою за 5-8 місця.

Нині чемпіонат вперше проводиться в чотирьох країнах за участю 24 національних збірних.

На поточній першості континенту наших волейболістiв чекає гра проти Польщі. У плей-офф українці можуть зустрітися зі збірною з групи В (Бельгія, Сербія, Словаччина, Німеччина, Іспанія і Австрія).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні цього року чоловіча збірна України з волейболу успішно подолала кваліфікацію чемпіонату Європи-2019 і вперше за 25 років пробилася до фінальної частини змагань.

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