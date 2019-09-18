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18 вересня • оновлено в 23:00
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Вперше в історії! Збірна України з волейболу встановила приголомшливе досягнення

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Чоловіча збірна України з волейболу вперше в історії вийшла в плей-офф чемпіонату Європи, який з 12 по 29 вересня проходить у Франції, Словенії, Бельгії та Нідерландах.

Збірна України з волейболу

Збірна України з волейболу

CEV

У четвертому матчі групового етапу Евроволейбола-2019 підопічні Угіса Крастіньша в трьох сетах обіграли Естонію - 25:17, 25:15, 25:14.

Українці вже не опустяться нижче четвертого місця в турнірній таблиці. У плей-офф виходять перші чотири команди.Раніше "синьо-жовті" перемогли чехів і чорногорців і поступилися збірній Нідерландів.

Україна вперше в історії вийшла в плей-офф Евроволейбола-2019

Попереднім найвищим досягненням національної команди були виходи у втішний турнір в 1993-му (6-е підсумкове місце) і 1997-му (7-е) з третього місця. Тоді формат Євро відрізнявся і 12 збірних ділилися на дві групи, а волейболісти, що посіли 3-4 місця в кожній з груп, боролися між собою за 5-8 місця.

Нині чемпіонат вперше проводиться в чотирьох країнах за участю 24 національних збірних.

На поточній першості континенту наших волейболістiв чекає гра проти Польщі. У плей-офф українці можуть зустрітися зі збірною з групи В (Бельгія, Сербія, Словаччина, Німеччина, Іспанія і Австрія).

Новини
Українки пробилися на чемпіонат Європи-2019 з волейболу

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні цього року чоловіча збірна України з волейболу успішно подолала кваліфікацію чемпіонату Європи-2019 і вперше за 25 років пробилася до фінальної частини змагань.

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Волейбол
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Волейбол збірна України з волейболу
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