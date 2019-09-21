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21 вересня • оновлено в 23:53
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Вперше в історії! Україна сенсаційно вийшла до 1/4 фіналу Евроволейбола-2019

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Чоловіча збірна команда України з волейболу здобула неймовірну перемогу в 1/8 фіналу чемпіонату Європи, який з 12 по 29 вересня проходить у Франції, Словенії, Бельгії та Нідерландах.

Збірна України з волейболу

Збірна України з волейболу

CEV

Зустріч в Антверпені проти збірної Бельгії завершилася з рахунком 2:3 (22:25 25:21, 25:14, 18:25, 10:15), що дозволило нашій команді вперше в історії вийти в чвертьфінал Евроволейбола.

В першому сетi Україна помилялася на подачі і три очки віддали просто через свої помилки. Програючи 11:13 наші волейболісти зібралися і змогли зробити ривок 5:0, змусивши тренера бельгійців взяти тайм-аут. Особливо в ці моменти зі своєю подачею відзначався Ян Ярещенко. Після цього у нас знову пішли помилки і вже український наставник взяв хвилинну перерву. Це допомогло і наші волейболісти дотиснули опонентів.

Збірна України з волейболу

Збірна України з волейболу

CEV

Збірна України з волейболу

Збірна України з волейболу

CEV

Другий сет став справжньою драмою для українців. Наші співвітчизники домінували і лідирували більшу частину сету. Стало менше помилок при подачі і впевненіше заграв блок. Бельгія нічого не могла вдіяти з українцями і тренер намагався замінами хоч якось налагодити гру проти наших спортсменів. Це спрацювало і бельгійці оформили неймовірний ривок 14:3, вигравши сет.

Збірна України з волейболу

Збірна України з волейболу

CEV

Збірна України з волейболу

Збірна України з волейболу

CEV

Такий провал сильно вдарив по моральному настрою нашої команди і Україна програла начисто наступний сет.

"Чому ви опускаєте голову? Ви де граєте? У чемпіонаті України або Європи? Шукаємо тільки позитив - моментально забуваємо негативні моменти", - накачував в таймауті своїх підопічних Угіс Крастіньш, і це спрацювало.

Збірна України з волейболу

Збірна України з волейболу

CEV

У третій партії чудово заграли наші блоки, і незважаючи на ряд помилок змогли вирвати перемогу, зрівнявши загальний рахунок - 2:2.

Доля зустрічі вирішилася на тай-брейку. У божевільної грі нервів вдалими були українці. У чвертьфіналі "синьо-жовті" зіграє проти збірної Сербії.

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Тема
Волейбол
Місце
Бельгія Антверпен
Тег
збірна України з волейболу
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