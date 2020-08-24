Восьмикратний олімпійський чемпіон Болт заразився COVID-19

Легендарний ямайський легкоатлет Усейн Болт заразився коронавірусом.

Восьмикратний олімпійський чемпіон заявив про це, опублікувавши відео в соціальній мережі Twitter. За словами бігуна, він знаходиться на самоізоляції,

"Всім привіт. Підтверджую, що я заразився COVID-19. Пройшов тест в суботу. Як відповідальна людина, залишаюся вдома, далеко від друзів, поки у мене точно не буде жодних симптомів. Як і годиться, буду перебувати на карантині, чекаючи на результати повторного тесту на COVID-19. Скажіть усім друзям, що для безпеки карантин потрібно проводити на самоті", – звернувся до фанатів Болт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу після перемоги над "Олімпіком" повідомив про два випадки зараження коронавірусом у команді.