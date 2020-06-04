Володимир Соловйов показав безглузду техніку безконтактного бою

У мережі набирає популярність відео з Tik-Tok з одіозним російським журналістом і ведучим телеканалу "Росія 2" Володимиром Соловйовим.

У ролику відомий пропагандист демонструє нібито техніку безконтактного бою. У кліпі Соловйов несамовито махає руками і корчить звірячі гримаси. На чоловіка в білому кімоно, який виступав у ролі піддослідного, такі "удари" ніяк не подіяли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський боєць змішаних єдиноборств Олександр Ємельяненко прокоментував боксерську техніку Соловйова.

Нагадаємо, що Соловйов обіцяв при зустрічі "врізати по куполу" російському коментатору Василю Уткіну, з яким у них виник конфлікт. За Василя заступився актор Микита Джигурда і пообіцяв нокаутувати пропагандиста, назвавши його безсовісним.

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