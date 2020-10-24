Російський чемпіон переміг нокаутом на UFC 254. Відео

Знаменитий російський боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) і чемпіон M-1 Challenge у важкій вазі Олександр Волков переміг американця Уолта Харріса.

Со-головний бій турніру UFC 254, що проходив на Бійцівському острові в Абу-Дабі завершився технічним нокаутом у другому раунді.

Волков з перших хвилин зайняв центр октагону, домінуючи в клітці. Росіянин на дистанції перестрілював Харріса, не дивлячись на те, що Уолт дуже небезпечно вибухав. В кінці Рауда американець підсів функціонально і Олександр ледь не добив його.

Розв'язка наступила в другій п'ятихвилинці. Волков точно пробив фронткік в область грудей: Харріс скорчився і впав. Боєць з РФ кинувся на добивання, після чого рефері зупинив поєдинок.

Останній раз Олександр виходив в октагон в червні цього року. Головний бій турніру UFC Вегас 3 Волков - Блейдс завершився одноголосним рішенням суддів на користь 29-річного американця: 48-46, 48-47, 49-46.