Волейболіст збірної Росії напав на водія в Москві, – опубліковано відео

Волейболіст збірної Росії Олександр Кімеров напав на водія, який керував автомобілем служби каршерингу BelkaCar у Москві.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, спортсмену не сподобалося, що його опонент їхав не по центру смуги, що завадило йому проїхати світлофор. За це Кімеров почав перегороджувати водієві шлях своїм автомобілем, вимагаючи зупинитися й поговорити.

Якоїсь миті спортсмен вийшов із машини, підійшов до автомобіля опонента, збив бокове дзеркало ногою і залишив вм'ятину на дверях. Водій зателефонував диспетчеру, намагаючись викликати поліцію, і спілкувався з ним телефоном, поки Кімеров продовжував переслідування. Відірвавшись від волейболіста, потерпілий поїхав у відділення поліції та написав заяву про псування майна.

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