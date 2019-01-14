Волейболіст збірної МГТУ наклав на себе руки, звинувативши збірну Росії з футболу

23-річний Микита Марченко, який виступає за збірну МГТУ імені Баумана з волейболу, викинувся з вікна гуртожитку. У його телефоні слідчі знайшли пояснення причини події.
За словами Микити все почалося після перемоги збірної Росії з футболу на ЧС-2018 над Іспанією. Тоді він сильно напився (і не тільки) і на наступний день вийшов на гру в напівп'яному стані. В результаті хлопець підвернув ногу і надовго опинився поза грою, повідомляє Мутко проти.
Але на цьому проблеми Микити тільки починалися. Молодий волейболіст почув про ставки і договірних матчах. Хлопець вирішив ризикнути і прогадав.
За словами хлопця проблеми могли б вирiшитись, якби керівництво команди не обманював гравців і виплачувало зарплату. Микита довго чекав, але обіцяних керівництвом грошей так і не побачив. В результаті Микита випав з вікна 10 поверху і загинув.
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