Вижила на Евересті альпіністка загинула безглуздою смертю будинку

Вижила в самій невдалої експедиції в історії підкорення Евересту альпіністка Шарлотта Фокс загинула у себе вдома під час падіння зі сходів.

61-річну альпіністку виявила подруга, що гостювала в її будинку в штаті Колорадо, повідомляє Daily Mail. Фокс лежала біля підніжжя сходів, не подаючи ознак життя. Прибулі на місце поліцейські не виявили на тілі жінки ознак насильства і прийшли до висновку, що, швидше за все, вона впала сама.

У травні 1996 року Фокс брала участь в експедиції на Еверест, під час якої загинули вісім членів команди. Вижити під час спуску з гори під час бурану вдалося лише їй і ще одну жінку, датчанка Олені Гаммельгард.

Пізніше цього інциденту на Евересті були присвячені два фільми - "Смерть в горах" (1997) і "Еверест" (2015) - і книга "В розрідженому повітрі".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що росіянин загинув на Евересті, намагаючись випередити українців.