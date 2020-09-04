Віцечемпіон Росії помер під час велогонки в Москві

Уродженець ленінградської області 22-річний велогонщик Павло Свєшніков помер на Гран-прі Москви, повідомляє Федерація велосипедного спорту Росії.

За попередньою інформацією, спортсмен втратив свідомість і впав на одному з віражів під час групової гонки.

"Не дивлячись на оперативну медичну допомогу, яка була надана бригадою, що перебувала на треку, а також зусилля медиків, які прибули за викликом на велодром в Крилатському, життя спортсмена не вдалося врятувати", – йдеться в повідомленні.

Президент Федерації В'ячеслав Єкімов поділився подробицями інциденту.

"Я звернув увагу, що він був на віражі нагорі, швидкості у нього не було. Подумав, що він зараз впаде, так і сталося. Його підкосило, але це не та травма, про яку ми говоримо. В результаті, по ходу, йому стало погано, і він втратив свідомість на велосипеді, від чого він і впав", – цитує ТАСС Єкимова.

У 2018 році Свєшніков посів друге місце в медісоні на чемпіонаті Росії з велоспорту на треку, в 2019-му став переможцем в гонці за очками на Кубку Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 16-річний російський хокеїст помер в Москві, отримавши важкі травми після тренування у себе на дачі в Твері.

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