Віцечемпіон Європи Денис Маркелов врятував в Росії дітей з палаючої машини - відеофакт

Максим Богданов Інші види спорту 10:30, 30.05.2020 Оновлено: 10:32, 30.05.2020

Переможець чемпіонату світу серед юнаків-1998 і срібний призер дорослого чемпіонату Європи-2008 Денис Маркелов врятував в Санкт-Петербурзі з палаючої автомашини двох дітей.

"Несподівано з капота повалив дим, а іномарка спалахнула. Я спробував розбити заднє скло, але спочатку не вийшло. Дівчина, яка була поруч, принесла вогнегасник. В результаті мені вдалося розбити заднє скло машини, витягнув звідти двох дітей - дівчинку і хлопчика 8 і 6 років", - наводить слова росіянина портал 78.ru.

Через вісім днів після події Маркелову вручили подяку міського Комітету з фізкультури і спорту та комплект спортивної екіпіровки

Денис Маркелов
gov.spb.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський футболіст врятував чотирьох осіб з палаючої машини.

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