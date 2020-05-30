Переможець чемпіонату світу серед юнаків-1998 і срібний призер дорослого чемпіонату Європи-2008 Денис Маркелов врятував в Санкт-Петербурзі з палаючої автомашини двох дітей.

"Несподівано з капота повалив дим, а іномарка спалахнула. Я спробував розбити заднє скло, але спочатку не вийшло. Дівчина, яка була поруч, принесла вогнегасник. В результаті мені вдалося розбити заднє скло машини, витягнув звідти двох дітей - дівчинку і хлопчика 8 і 6 років", - наводить слова росіянина портал 78.ru.

Через вісім днів після події Маркелову вручили подяку міського Комітету з фізкультури і спорту та комплект спортивної екіпіровки

Денис Маркелов gov.spb.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський футболіст врятував чотирьох осіб з палаючої машини.

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