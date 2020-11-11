Віцечемпіон Олімпіади відмовився здаватися в Нагірному Карабаху і записав відео

Вірменський боєць греко-римського стилю Мігран Арутюнян записав звернення з Нагірного Карабаху, куди відправився захищати місто Шушу.

Володар срібної медалі Олімпіади-2016 відмовився покидати територію, і заявив, що буде її захищати від азербайджанської армії.

"Всі, хто зараз у траурi і переживає, сіє паніку – це ні до чого. Залиште, вимкніть свої телефони і заспокойтеся. Всі, хто виїхали, знаходяться зараз в цьому траурi. А всі, хто залишилися, залишаться до кінця", – сказав Арутюнян

31-річний боєць закликав зупинити "цей хаос і цю маячню".

"Нісенітниця і маячня, марнування часу. Ми тут, все добре, все буде добре. Решта членів команди які виїхали або знаходяться там – [киває назад] – хлопці, йдіть сюди. Ось тут треба стояти. I ось тут треба все це робити і допомагати, чим можете. А не їхати і не обговорювати все, що відбувається, в азербайджанських ЗМІ. Всім пока. Вимикайте телефони", – заявив Арутунян.

Відразу після це в запис втрутився боєць, який стояв поруч.

"Я б хотів ще додати землякам моїм. Я сам зі Степанакерта. З Москви приїхав я і брат мій. Ось тут ми знаходимося, і ми змушені ось це відео знімати, щоб ви не були боягузами і не тримали траур замість того, щоб взяти автомат і приїхати сюди, як мій брат прилетів і став тут. I так само, як брати наші, що не родом звідси, але які вірмени і знають, що таке бути вірменином і честь знають", – зазначив військовий.

За словами вірменина, вони змушені спускатися з постів, щоб зняти це відео.

"Щоб ви там не бідкалися в хусточки, а приїхали, знайшли в собі мужність, встали і приїхали сюди, взяли автомат. Якщо навіть не автомат, хоча б там в лікарні допомагайте, щоб тазики не несли жінки", – підсумував боєць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 листопада між Вірменією, Азербайджаном і Росією було підписано заяву про припинення бойових дій в невизнаній Нагірному Карабаху.

Згідно з документом, сторони конфлікту залишаються на нинішніх позиціях, але більша частина Нагірного Карабаху, в тому числі і місто Шуша, повертається Азербайджану.