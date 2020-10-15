Баскетболістка, яка виступила проти Лукашенка, розповіла про нелюдські умови в ізоляторі

Білоруська баскетболістка Олена Левченко, яка виступила проти президента Білорусі Олександра Лукашенка, розповіла, що в ізоляторі поставили під загрозу стан її здоров'я.

Спортсменка була змушена спати на металі без матраца й постільної білизни, через що в неї загострилися старі захворювання – міжхребетні грижі.

"Упродовж останніх 13 діб я сплю не на матраці, який вилучили, а на холодних металевих балках. Також було вилучено постільну білизну. Два тижні не було гарячої води. Протягом усього цього часу в душ нас не водили. Також два тижні відключили злив у туалеті – це розсадник бактерій і мікробів. Востаннє нас водили гуляти п'ять днів тому.Уся ця антисанітарія призвела до того, що в мене з'явилися воші", – цитує Левченко tribuna.com.

Олена Левченко на протестному марші в Білорусі Instagram Олени Левченко

Раніше стало відомо, що Левченко затримала білоруська міліція в аеропорту Мінська. Вона отримала 15 діб арешту. Баскетболістка публічно виступала за проведення повторних виборів президента країни, а також підписала відкритий лист від спортсменів Білорусі до влади.

Левченко відома за виступами за турецький "Галатасарай", американський "Атланта Дрім", російський "УГМК Єкатеринбург" та інші клуби. Спортсменка також грала в Китаї.