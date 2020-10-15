Баскетболістка, що виступила проти Лукашенка, розповіла про нелюдські умови в ізоляторі

Білоруська баскетболістка Олена Левченко, яка виступила проти президента Білорусі Олександра Лукашенка, розповіла, що в ізоляторі поставили під загрозу стан її здоров'я.

Спортсменка була змушена спати на металі без матраца і постільної білизни, через що у неї загострилися старі захворювання – міжхребетні грижі.

"Впродовж останніх 13 діб я сплю не на матраці, який вилучили, а на холодних металевих балках. Також було вилучена постільна білизна. Два тижні не було гарячої води. Впродовж усього цього часу в душ нас не водили. Також два тижні відключили слив в туалеті – це розсадник бактерій і мікробів. Останній раз нас водили гуляти п'ять днів тому. Вся ця антисанітарія привела до того, що у мене з'явилися воші", – цитує Левченко tribuna.com.

Раніше стало відомо, що Левченко затримала білоруська міліція в аеропорту Мінська. Вона отримала 15 діб арешту. Баскетболістка публічно виступала за проведення повторних виборів президента країни, а також підписала відкритий лист від спортсменів Білорусії до влади.

Левченко відома за виступами за турецький "Галатасарай", американський "Атланта Дрім", російський "УГМК Єкатеринбург" і інші клуби. Спортсменка також грала в Китаї.