Виступ гімнастки змусив глядачок ''відчути біль у пiхвi''

Американська гімнастка Кейтлін Охаші викликала фурор своїм виступом під час чемпіонату Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA).

За декілька днів ролик зібрав понад 30 млн переглядів у Twitter.

A 🔟 is not enough for this floor routine by @katelyn_ohashi. 🔥 pic.twitter.com/pqUzl7AlUA