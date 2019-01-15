Виступ гімнастки змусив глядачок ''відчути біль у пiхвi''

Американська гімнастка Кейтлін Охаші викликала фурор своїм виступом під час чемпіонату Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA).

За декілька днів ролик зібрав понад 30 млн переглядів у Twitter.

A 🔟 is not enough for this floor routine by @katelyn_ohashi. 🔥 pic.twitter.com/pqUzl7AlUA - UCLA Gymnastics (@uclagymnastics) 13 січня 2019 р

Те, з якою легкістю дівчина виконувала найскладніші елементи, шокувало коментаторів. Особливо на користувачів справило враження різке падіння на шпагат.

"Вона сказилася", — охарактеризував виступ ManInTheHoody.

Деякі дівчата зізналися, що під час перегляду цього фрагмента у них "починає боліти пiхва".

My vagina hurt just watching that! LOL - 🦌Abby (@AbbyismsUneditd) 13 січня 2019 р

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що знаменитий український гімнаст страшно приземлився після невдалого стрибка. Спортсмен отримав травму ноги і виклав відео в мережу.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!