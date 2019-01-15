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Виступ гімнастки змусив глядачок ''відчути біль у пiхвi''

2.3тЧитати матеріал російською

Американська гімнастка Кейтлін Охаші викликала фурор своїм виступом під час чемпіонату Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA).

За декілька днів ролик зібрав понад 30 млн переглядів у Twitter.

Те, з якою легкістю дівчина виконувала найскладніші елементи, шокувало коментаторів. Особливо на користувачів справило враження різке падіння на шпагат.

"Вона сказилася", — охарактеризував виступ ManInTheHoody.

Деякі дівчата зізналися, що під час перегляду цього фрагмента у них "починає боліти пiхва".

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Тема
спортивна гімнастика
Місце
США
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